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На второй домашний матч «Каролины» пришло на 10 тысяч меньше, чем на первый

11 октября 2017, среда. 07:20 Хоккей

На второй домашний матч «Каролины Харрикейнз» сезона-2017/18 пришли 7892 болельщика, что более чем на 10 тысяч меньше, чем было в первом матче.

«Ураганы» в овертайме проиграли «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 1:2. В первом домашнем матче «Каролина» победила «Монреаль Канадиенс», на игре присутствовало 18 680 болельщиков.

Посещаемость домашних матчей «Харрикейнз» за последние 10 лет упала более чем на 32%, при этом средняя посещаемость после сезона-2016/17 составила 11 776 зрителей. Команда выиграла кубок Стэнли в 2006 году, но с 2009 года ни разу не попадала в плей-офф.

Фото можно посмотреть в аккаунте Co-captainDumbledore‏ в «Твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Каролина Харрикейнз
Новости. Хоккей
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