Владелец команды НБА в Хьюстоне хочет создать в городе команду НХЛ

Новый владелец команды НБА в Хьюстоне «Рокетс» Тилман Ферлитта заявил, что хочет создать в городе команду НХЛ, чтобы увеличить занятость арены.



«Я бы создал команду НХЛ хоть завтра, но это должно работать. Я точно хочу, чтобы арена „Тойота центр“ была занята 300 дней в году. Так что мы сделаем всё возможное, но всё, что мы делаем, должно быть разумным. Буду ли я агрессивен? Да, такой у меня характер.



Если у нас будет команда НХЛ, нам надо, чтобы на каждый матч приходило по 16-18 тысяч зрителей. Так что если я получу команду НХЛ, я попрошу жителей Хьюстона помочь мне, потому что нельзя добиться успеха без болельщиков», — цитирует Ферлитту Sportsnet.

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