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«Оттава» в серии буллитов переиграла «Ванкувер»

11 октября 2017, среда. 08:00 Хоккей

«Ванкувер Кэнакс» проиграл «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась победой «Оттавы» в серии буллитов — 3:2.

В основное время в составе «Сенаторз» дважды отличился Райан Дзингел (5-я и 46-я минуты), за «Кэнакс» голы забили Кристофер Танев (8) и Томас Ванек (35). В овертайме голов забито не было, а победный буллит реализовал Марк Стоун.

Российский нападающий «Кэнакс» Александр Бурмистров провёл на льду 14 минут 56 секунд, но результативными действиями не отметился.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2017, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
2 : 3 1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 – Сеси (Туррис, Смит) – 04:08 (5x5), 1:1 – Танев (Седин, Седин) – 07:03 (5x5), 2:1 – Ванек (Стечер, Седин) – 34:28 (5x5), 2:2 – Дзингел (Райан, Пажо) – 45:09 (5x5), 2:3 – Стоун – 65:00 ( ПБ)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ванкувер Кэнакс Оттава Сенаторз
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