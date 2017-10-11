«Оттава» в серии буллитов переиграла «Ванкувер»

«Ванкувер Кэнакс» проиграл «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась победой «Оттавы» в серии буллитов — 3:2.

В основное время в составе «Сенаторз» дважды отличился Райан Дзингел (5-я и 46-я минуты), за «Кэнакс» голы забили Кристофер Танев (8) и Томас Ванек (35). В овертайме голов забито не было, а победный буллит реализовал Марк Стоун.

Российский нападающий «Кэнакс» Александр Бурмистров провёл на льду 14 минут 56 секунд, но результативными действиями не отметился.