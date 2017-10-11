Салливан: встреча «Питтсбурга» с Трампом не значит, что мы заняли чью-то сторону

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал визит команды в Белый дом и встречу с президентом Дональдом Трампом. В США темнокожие спортсмены протестуют против жестокости полиции и политики Трампа, не вставая во время исполнения гимна на матчах, а чемпион НБА «Голден Стэйт» отказался от визита в Белый дом.

«Мы не согласны с точкой зрения, что появление рядом с Трампом означает поддержку его политики. Мы с самого начала заявляли, что наш визит в Белый дом не связан с политикой. Никто не выбирает чью-то сторону. Никто не высказывает свою точку зрения. Мы просто отдаём честь нашему чемпионскому титулу и достижениям, которых добилась эта группа игроков за последний сезон, два сезона.

Я не буду против, если кто-то из игроков решит преклонить колено во время исполнения гимна на матче. Мы понимаем все обстоятельства, которые окружают наш визит. Мы уважаем право любого человека на протест", — цитирует Салливана Pittsburgh Tribune Live.