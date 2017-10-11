«Вегас» — первая команда НХЛ, выигравшая первые три матча в дебютном сезоне

«Вегас Голден Найтс» стал первой командой за 100-летнюю историю НХЛ, которая выиграла первые три матча в своём дебютном сезоне.



Первые два матча регулярного чемпионата команда провела на выезде, обыграв сначала «Даллас Старз» со счётом 2:1, а затем «Аризону Койотс» в овертайме со счётом 2:1.



В первом домашнем матче сезона «рыцари» вновь встретились с «койотами» и на этот раз одержали уверенную победу со счётом 5:2. Следующую встречу «Вегас» проведёт дома с «Детройт Ред Уингз» в ночь с 13 на 14 октября мск.

Дубль Нила помог «Вегасу» обыграть «Аризону» в первом домашнем матче сезона