Город Лас-Вегас признан первой звездой матча «Вегас» — «Аризона»

Первой звездой первого домашнего матча сезона в истории «Вегас Голден Найтс» с «Аризоной Койотс» признан город Лас-Вегас. Встреча завершилась победой «рыцарей» со счётом 5:2.

1 октября на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе преступник открыл огонь по посетителям, погибло 58 человек, ещё более 500 человек пострадали. Клуб почтил память погибших перед матчем 58 секундами молчания, выведя проекцию их имён на лёд, а на представлении команды игроки выходили на лёд в сопровождении спасателей, первыми пришедшими на помощь в трагедии.

Дубль Нила помог «Вегасу» обыграть «Аризону» в первом домашнем матче сезона

Запись можно посмотреть также в официальном аккаунте «Вегас Голден Найтс» в «Твиттере».