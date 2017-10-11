Галлант: «Вегас» хотел почтить память жертв, игра прошла по идеальному сценарию

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джерард Галлант прокомментировал победу в первом домашнем матче команды. «Рыцари» обыграли «Аризону Койотс» со счётом 5:2, а перед матчем почтили память 58 погибших в Лас-Вегасе 1 октября.

«Болельщики нам сильно помогли. Мы разговаривали с игроками, что должны почтить память жертв. Мы сильно начали матч, забили четыре гола в первые семь-восемь минут, это невероятно. Думаю, ребята здорово отреагировали на поддержку болельщиков.



Всё было здорово. Дерик Энгелланд произнёс потрясающую речь на льду. То, как мы провели первый период, было идеальным сценарием. Так и должно было быть, но не всегда всё идёт так, как надо. Сегодня была идеальная игра для нашей команды.



Я очень счастлив, глядя, как играет Джеймс Нил. Он пропустил большую часть тренировочного лагеря. Он показывает потрясающий хоккей и является грозной силой», — сказал Галлант в эфире клубного телевидения.