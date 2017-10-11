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Справится ли «Динамо» с «Ак Барсом» и как завершатся другие матчи игрового дня

11 октября 2017, среда. 10:00 Хоккей

11 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся шесть матчей. Мы предлагаем вам спрогнозировать их исход.

Выиграет ли «Сочи» у СКА – 10:1? Прогнозы на игровой день КХЛ
Капитан Очевидность или рисковый парень? На кого поставил Ерыкалов.

«Нефтехимик» — «Локомотив»
«Северсталь» — «Спартак»
«Торпедо» — «Динамо» Рига
«Динамо» Минск — «Салават Юлаев»
СКА — ХК «Сочи»
«Динамо» Москва — «Ак Барс»

Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Динамо Минск ХК Динамо Москва ХК Динамо Рига ХК Локомотив ХК Нефтехимик ХК Салават Юлаев ХК Северсталь ХК СКА ХК Сочи ХК Спартак ХК Торпедо
Новости. Хоккей
11 октября 2017, среда
10:00 Справится ли «Динамо» с «Ак Барсом» и как завершатся другие матчи игрового дня
09:55 Галлант: «Вегас» хотел почтить память жертв, игра прошла по идеальному сценарию
09:46 WHL: Минулин отдал три передачи и закончил матч с показателем полезности «+3»
09:46 Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Радулов и Бучневич снова набрали очки
08:48 Город Лас-Вегас признан первой звездой матча «Вегас» — «Аризона»
08:43 Посещаемость первого домашнего матча в истории «Вегаса» составила почти 105%
08:34 Врач «Авангарда»: состояние Лемтюгова стабильное, он выбыл до конца года
08:29 «Вегас» — первая команда НХЛ, выигравшая первые три матча в дебютном сезоне
08:29 Салливан: встреча «Питтсбурга» с Трампом не значит, что мы заняли чью-то сторону
08:23 Дубль Нила помог «Вегасу» обыграть «Аризону» в первом домашнем матче сезона
08:00 «Оттава» в серии буллитов переиграла «Ванкувер»
07:46 Владелец команды НБА в Хьюстоне хочет создать в городе команду НХЛ
07:20 На второй домашний матч «Каролины» пришло на 10 тысяч меньше, чем на первый
07:02 «Вегас» забил четыре гола за восемь минут в первом домашнем матче
06:41 «Вегас» почтил память 58 погибших при стрельбе в городе 58 секундами молчания
06:30 «Даллас» добыл первую победу в сезоне, обыграв «Детройт», Радулов набрал 1 очко
06:14 «Нэшвилл» вырвал победу у «Филадельфии», забив два гола за минуту в концовке
05:19 «Чикаго» переиграл «Монреаль», Анисимов забросил свою первую шайбу в сезоне
04:55 37 сейвов Бобровского помогли «Коламбусу» вырвать победу у «Каролины» в ОТ
04:46 «Сент-Луис» одолел «Рейнджерс», одержав 4-ю победу кряду, у Бучневича — 1 очко
00:20 Трамп: Малкин похож на баскетболиста — большой, сильный, крепкий
10 октября 2017, вторник
23:53 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
23:34 Итоги игрового дня в МХЛ и ВХЛ
23:15 Черников: «Йокерит» грамотно играл в обороне, нас везде накрывали
22:58 Президент США Дональд Трамп принял «Питтсбург» в Белом доме
22:48 Валентенко: никакой эйфории у «Югры» не будет
22:25 Емелин: «Югра» выстояла в третьем периоде, отдельное спасибо Проскурякову
22:10 Кинэн: играли две сильные команды, «Югра» лучше сыграла в большинстве
21:49 Гатиятулин: два гола из-за ненужных удалений определили для «Трактора» результат
21:29 Ялонен: я доволен, «Йокерит» выиграл всухую у хорошей команды на выезде
21:26 Шалаев: Лемтюгову порвали селезёнку, завтра все вместе сдаём кровь для него
21:16 Форвард «Авангарда» Лемтюгов прооперирован, и теперь ему нужна донорская кровь
21:08 Защитник «Куньлуня» Дялога получил травму после удара в голову от Анкудинова
20:52 Петерссон: «Барысу» удалось забить пару лёгких голов, «Авангард» допустил ошибки
20:29 Крикунов — о приходе Куляша: он был лучшим в Уфе, «Салават» встряхнул команду
20:18 Овечкин признан слушателями «Спорт FM» лучшим спортсменом недели
20:16 Крикунов: ребята молодцы, что отыгрались, но лучше было не пропускать эти голы
20:13 В. Белов: у «Витязя» забивает одно звено, и это большая проблема
19:58 Бучневич: я в шутку сказал, что мне неинтересно следить за КХЛ
19:35 «Торпедо» обменяло защитника Андрея Ермакова в «Сибирь»
19:30 Е. Медведев: жаль, что некоторые болельщики не верят в нас, но это их выбор
19:28 Акользин: игроки «Барыса» самоотверженно сыграли в конце матча, сохранили победу
19:26 «Автомобилист» одолел «Витязь» в Екатеринбурге, Торченюк набрал три очка
19:21 Е. Корешков: «Барыс» убрал ненужные удаления и добился успеха
19:19 «Йокерит» переиграл «Трактор», одержав рекордную для клуба 12-ю победу подряд
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