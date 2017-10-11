Справится ли «Динамо» с «Ак Барсом» и как завершатся другие матчи игрового дня

11 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся шесть матчей. Мы предлагаем вам спрогнозировать их исход.
Выиграет ли «Сочи» у СКА – 10:1? Прогнозы на игровой день КХЛ
Капитан Очевидность или рисковый парень? На кого поставил Ерыкалов.
«Нефтехимик» — «Локомотив»
«Северсталь» — «Спартак»
«Торпедо» — «Динамо» Рига
«Динамо» Минск — «Салават Юлаев»
СКА — ХК «Сочи»
«Динамо» Москва — «Ак Барс»
Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.
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