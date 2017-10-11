Энгелланд: в «Вегасе» все бьются друг за друга, мы играем как единое целое

Защитник «Вегас Голден Найтс» Дерик Энгелланд прокомментировал победу в матче с «Аризоной Койотс» (5:2). «Рыцари» стали первой командой в истории НХЛ, которая начала дебютный сезон с трёх побед.

«Вся команда зарядилась энергией болельщиков, которую превратила в преимущество. Мы сразу включили скорости, забили первый гол, болельщики сразу стали поддерживать нас, было здорово.



Мы играем уверенно, как одно целое. Все готовы бросаться под шайбу, выводить её из своей зоны, пропускать силовые приёмы. Все бьются друг за друга», — сказал Энгелланд в эфире клубного телевидения.