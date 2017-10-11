Нил: «Вегас» хотел победить ради города, ради всех, кого задела трагедия

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джеймс Нил прокомментировал победу своей команды в первом домашнем матче в истории клуба с «Аризоной Койотс» (5:2). Перед матчем клуб почтил память жертв при стрельбе 1 октября на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе. 58 человек погибли, более 500 пострадали.

«Мы хотели устроить хорошее представление и выиграть важный матч, победить ради города, ради всех, кого задела эта трагедия, и у нас это получилось. Это был особенный вечер», — приводятся слова Нила на официальном сайте НХЛ.