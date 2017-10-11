Капитан СКА Дацюк не тренировался с основой перед матчем с «Сочи»

Капитан СКА Павел Дацюк на предыгровой раскатке перед матчем с ХК «Сочи» тренировался отдельно, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
На открытую раскатку хоккеисты вышли в следующих сочетаниях:
«Белые»: Гавриков — Войнов, Ковальчук- Коскиранта — Плотников;
«Красные»: Рундбланд — Зубарев, Прохоркин — Гусев — Барабанов;
«Синие»: Херсли — Хафизуллин, Карпов — Широков — Мальцев;
«Чёрные»: Рыков — Зуб, Кетов — Калинин — Каблуков.
Игроки Рукавишников, Тихонов, Дацюк, Яковлев и Чудинов вышли на лёд отдельно.
Матч СКА — ХК «Сочи» пройдёт в Санкт-Петербурге сегодня, 11 октября, начало игры в 19:30 мск.
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