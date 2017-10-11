Павлович — о «Салавате»: в Минск едет раненый зверь, который опасен вдвойне

Нападающий минского «Динамо» Александр Павлович поделился ожиданиями от домашней серии, которая начнётся матчем с «Салаватом Юлаевым» в 19:30 мск. Уфимцы проиграли пять из последних семи матчей.

«Предстоящая домашняя серия очень многое определит для нашей команды. Сейчас нам предстоят матчи с непростыми соперниками. Мы знаем, какой состав и тренер у «Салавата Юлаева». То, что команда неудачно проводила часть домашних матчей, означает, что к нам едет раненый зверь, который, как известно, опасен вдвойне. Как стартовали в этом сезоне «Нефтехимик» и «Сочи», мы все прекрасно видели. Ну а «Торпедо» уже не первый год является крайне неуступчивым и организованным коллективом. В общем, нам будет сложно, но отступать некуда. Так что поборемся», — цитирует Павловича «Известия».