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И.о. губернатора Новосибирской области намерен построить новую арену в срок

11 октября 2017, среда. 13:01 Хоккей

Исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал ситуацию со строительством нового хоккейного стадиона в Новосибирске. Город подал заявку на проведение МЧМ-2023, для этого необходима новая арена. Решение о месте проведения турнира будет принято в 2018 году.

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«Я действительно болельщик, хоккейный болельщик, но не могу похвастаться регулярным посещением матчей. Но тем не менее надеюсь, что в ближайшее время на игру «Сибири» схожу обязательно. По поводу стадиона предстоит решать задачу, есть уже достаточно глубокая проработка по этому проекту, поручение президента, Федеральный центр ждёт от Новосибирской области реализации проекта. Это один из вопросов, который придётся решать в ближайшее время, и находить компромиссное решение для того, чтобы ледовый дворец в Новосибирске появился в назначенный срок», — сказал Травников в эфире «Россия 24».

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Источник: Россия 24 Сообщить об ошибке
Теги
ХК Сибирь
Новости. Хоккей
11 октября 2017, среда
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