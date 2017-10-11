«Барыс» пожелал выздоровления Николаю Лемтюгову, которому удалили селезёнку

«Барыс» пожелал выздоровления нападающему «Авангарда» Николаю Лемтюгову, который получил тяжёлую травму в матче с астанинской командой. Лемтюгов неудачно столкнулся с защитником «Барыса» Александром Липиным и порвал селезёнку. Он был срочно прооперирован, селезёнка удалена. Хоккеист находится в больнице, его состояние стабильное. «Авангард» внёс Лемтюгова в список травмированных до конца года.

«С сожалением узнали, что игровой эпизод в матче «Авангард» — «Барыс» привёл к травме нападающего омской команды. Игроки, тренерский штаб и все работники клуба искренне желают Николаю Лемтюгову скорейшего выздоровления. Надеемся, что в максимально сжатые сроки хоккеист полностью восстановится, вернётся на площадку и будет радовать своей игрой болельщиков», — говорится в заявлении клуба.

Врач «Авангарда»: состояние Лемтюгова стабильное, он выбыл до конца года

Видео столкновения можно посмотреть также на официальном канале «Авангарда» в YouTube.