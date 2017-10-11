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«Детройт» может пойти на обмен Атанасью, если взамен получит схожего игрока

11 октября 2017, среда. 15:01 Хоккей

Инсайдер TSN Боб Маккензи рассказал, что некоторые клубы НХЛ заинтересованы в обмене нападающего «Детройт Ред Уингз» Андреаса Атанасью, однако сделка вряд ли состоится, потому что руководство «красных крыльев» просит взамен игрока со схожими качествами.

«Некоторые клубы звонят «Детройту», чтобы узнать, возможно ли обменять Атанасью. «Ред Уингз» может на это пойти при определённых условиях. Уточню: «Детройт» не пытается обменять Атанасью, но клубу поступают звонки на этот счёт. А когда другие команды звонят, им отвечают, что «Детройт» взамен должен получить игрока с определёнными характеристиками: он должен обладать таким же атакующим потенциалом и мастерством, как Атанасью, и быть одного возраста с ним или младше. Сейчас есть не так много подобных игроков, которых можно было бы обменять, так что пока я сомневаюсь, что переход случится. Интересно, что «Детройт» по крайней мере общается по этому поводу с другими клубами. Надо иметь в виду, что, если Атанасью, который является ограниченно свободным агентом, не подпишет контракт к 1 декабря, он не сможет играть в НХЛ в этом сезоне", — сказал Маккензи в эфире TSN.

В сезоне-2016/17 нападающий провёл в НХЛ 64 матча, в которых набрал 29 (18+11) очков. Форвард просит у «Детройта» контракт с зарплатой около $ 2,5 млн, клуб же предлагает $ 1,9 млн в год. Кроме того, Атанасью интересовалось несколько клубов КХЛ. Форвард уехал из Северной Америки в Швейцарию, где поддерживает форму, тренируясь с «Лугано».

Атанасью будет тренироваться со швейцарской командой «Лугано»
Источник: TSN Сообщить об ошибке
Теги
Детройт Ред Уингз Андреас Атанасью
Новости. Хоккей
11 октября 2017, среда
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