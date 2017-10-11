Защитник «Барыса» Липин рассказал об эпизоде с травмой Лемтюгова

Защитник «Барыса» Александр Липин рассказал о столкновении с нападающим «Авангарда» Николаем Лемтюговым, в котором тот порвал селезёнку. Форварду провели срочную операцию и удалили селезёнку, он находится в больнице в стабильном состоянии.

Итоги дня КХЛ: Лемтюгову нужна кровь! Форвард «Авангарда» прооперирован Жизни Лемтюгова ничего не угрожает. Нападающий «Авангарда» получил травму в матче с «Барысом», ему удалили селезёнку.

«Ко мне шла шайба. Я краем глаза увидел, что кто-то из игроков «Авангарда» приближается. Вариантов у меня особо не было. В меня въехали, после столкновения сломалась клюшка. Бросил клюшку, сменился. Когда отъезжал, то увидел, что соперник согнулся, но не придал этому значения. Поехал меняться в динамике игры. Когда прилетели в Ханты-Мансийск и заселились в гостиницу, увидел публикации в Интернете. Я понял, что, скорее всего, это именно тот момент. Желаю Николаю Лемтюгову скорейшего выздоровления, выхода на лёд. Прочитал, что до конца сезона его внесли в список травмированных. Но я надеюсь, что он ещё в этом сезоне выйдет на лёд и будет радовать своих болельщиков», — сказал Липин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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Видео столкновения Липина с Лемтюговым можно посмотреть также в официальном канале «Авангарда» в YouTube.