Минское «Динамо» вывело Джека Скилле из списка травмированных

Нападающий минского «Динамо» Джек Скилле выведен из списка травмированных, куда был внесён 3 октября в связи с травмой верхней части тела. Кроме того из фарм-клуба вызван вратарь Степан Горячевских. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Скилле перешёл в минское «Динамо» в начале сезона, а ранее выступал в Северной Америке. Он принял участие в семи матчах за «Динамо», в которых отметился заброшенной шайбой и четырьмя результативными передачами. Из-за травмы форвард пропустил пять игр. Горячевских в этом сезоне не провёл ни одного матча.
Команда Горди Дуайера 11 октября дома принимает «Салават Юлаев», начало встречи запланировано на 19:30 мск.
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