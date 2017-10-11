Минское «Динамо» вывело Джека Скилле из списка травмированных

Нападающий минского «Динамо» Джек Скилле выведен из списка травмированных, куда был внесён 3 октября в связи с травмой верхней части тела. Кроме того из фарм-клуба вызван вратарь Степан Горячевских. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Скилле перешёл в минское «Динамо» в начале сезона, а ранее выступал в Северной Америке. Он принял участие в семи матчах за «Динамо», в которых отметился заброшенной шайбой и четырьмя результативными передачами. Из-за травмы форвард пропустил пять игр. Горячевских в этом сезоне не провёл ни одного матча.

Команда Горди Дуайера 11 октября дома принимает «Салават Юлаев», начало встречи запланировано на 19:30 мск.