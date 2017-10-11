Дуайер: для минского «Динамо» важно отрезать звёздных игроков «СЮ» от атаки

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Минчане выиграли три матча подряд и четыре из последних пяти.

Минское «Динамо» вывело Джека Скилле из списка травмированных

«Здорово вернуться на «Минск-Арену» после поездки в Москву. К нам приехала сильная команда, которая хорошо действует в атаке и хорошо умеет играть структурно, умеет демонстрировать свою силу. Это будет отличный тест. Как всегда, мы должны сфокусироваться на том, чтобы не давать сопернику создавать моменты как в равных составах, так и в большинстве. У «Салавата» есть несколько звёздных хоккеистов. Важно отрезать их от атаки.

Сегодня в состав вернутся Джастин Фонтэйн и Джек Скилле. Им пришлось пропустить несколько матчей, но они усердно работали в последнее время и готовы на сто процентов. Думаю, их возвращение станет хорошим подспорьем для команды», — передаёт слова Дуайера клубное телевидение.

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Также видео доступно на официальном канале минского «Динамо» в YouTube.