Бобылёв: Вестерлунд хороший человек, дружелюбный, было всё спокойно

Новичок «Салавата Юлаева» форвард Владимир Бобылёв поделился эмоциями от перехода в уфимскую команду.

Нападающий Владимир Бобылёв присоединился к «Салавату Юлаеву»

«Я обрадовался, когда состоялся обмен, потому что мне хотелось играть, четыре месяца тренировался. Был без игровой практики, уже соскучился по играм. Обстановка в команде? Хорошая, все дружелюбные. Я знал нескольких ребят из команды: Елизарова, он играл в Канаде. Знаю пару молодых ребят, Бодрова Женю.



С Вестерлундом уже разговаривал. Он спросил у меня, что случилось, почему я не играл. Мы с ним поговорили, он хороший человек, дружелюбный. Было всё спокойно. Пока разговоров о том, как играть, не было. Мне надо выполнять тренерскую установку, выкладываться в каждой игре и биться за команду. Пожёстче в защите играть, думаю, нападение сейчас должно быть на втором месте.



Думаю, что это самый важный момент в моей жизни, потому что надо доказывать. Время идёт, мне 20 лет, пора показывать себя и выстраивать карьеру», — цитирует хоккеиста «Бизнес Online».