Ткачёв: игроки «Ак Барса» стали более сплочёнными

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв порассуждал на тему ротации состава и роли партнёров.



«Объявляют состав на игру, и ты узнаёшь, что тебя там нет. Нужно использовать любую ситуацию, в которой ты бы ни находился. И учиться в таких моментах. Подчеркивать для себя нужные моменты, только так мы растём. Просто хочу играть в хоккей. Получать от этого удовольствие, приносить пользу команде – вот что я хочу. С прошлого сезона в команде осталось много ребят, возможно, мы стали более сплочёнными. Возможно, в команде возросла конкуренция за место в основе. Возможность расти – это очень важный момент. И в прошлом году у нас была приличная команда, и это тоже показатель.



Роль партнёров действительно важна, с ними нужно находить взаимопонимание, стараться помогать друг другу в плане игры и не только, этого все хотят. Поэтому важно, как можно раньше добиться взаимопонимания с партнёрами», — цитирует хоккеиста Sntat.ru.

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