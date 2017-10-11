Экс-форвард «СЮ» и «Торпедо» Нильссон хочет остаться в чемпионате Швейцарии

Швейцарская команда «Цюрих» хочет оставить в своих рядах форварда Роберта Нильссона. Об этом информирует газета Tages-Anzeiger. Сообщается, что стороны уже начали переговоры. При этом сам хоккеист хотел бы остаться в Швейцарии, но к нему проявляют интерес и другие команды, помимо «Цюриха». В частности, среди претендентов называется «Лугано».

Нильссон известен по выступлениям в КХЛ за «Салават Юлаев» и «Торпедо». Хоккеист является обладателем кубка Гагарина в составе уфимской команды. В общей сложности на уровне КХЛ нападающий набрал 86 очков в 142 матчах. За швейцарскую команду Нильссон провёл 233 матча, забросил 62 шайбы и отдал 147 передач.