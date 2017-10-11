Фрэттин: бригады меньшинства «Барыса» выполнили потрясающую работу

Форвард «Барыса» Мэттью Фрэттин высказался о победе над «Авангардом» (4:3). Хоккеист стал автором дубля — впервые за свою карьеру в КХЛ. Также в этом матче серьёзную травму получил форвард омской команды Николай Лемтюгов.



«У «Авангарда» хорошая команда, и матч действительно сложился для нас очень непросто. Особенно хочется отметить наши бригады меньшинства, которые выполнили потрясающую работу в конце третьего периода. А также Хенрика Карлссона, который совершил ряд спасений, позволив довести встречу до победы. Мы улетели из Омска с тремя очками, и это то, что действительно имеет значение.



Пушкарёв был очень хорош. Много двигался, много хитовал, а также создавал очень много свободного пространства для остальных ребят. У нас не было возможности и времени потренироваться в одном сочетании ранее, чтобы наработать какую-то«химию». Но мы отлично взаимодействовали. Кроме того надо отметить его работу в защите, ведь Пушка также выходит и в бригадах меньшинства», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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