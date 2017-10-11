«Торонто» забил 19 голов в 3 стартовых матчах — 2-й результат в истории клуба

«Торонто Мэйпл Лифс» отметился 19 заброшенными шайбами в трёх матчах на старте очередного регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Это второй результат с точки зрения количества заброшенных шайб за всю историю клуба. Об этом информирует ESPN Stats & Info‏ в своём «твиттере».

Канадская команда на старте очередного регулярного чемпионата НХЛ разгромила «Виннипег Джетс» (7:3), переиграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (8:5), а также взяла верх над «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 ОТ).