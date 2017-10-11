Курьянов и Валентенко пожелали Лемтюгову скорейшего выздоровления

Хоккеисты «Югры» форвард Антон Курьянов и защитник Павел Валентенко пожелали нападающему «Авангарда» Николаю Лемтюгову скорейшего выздоровления. Хоккеисты ранее вместе выступали за «Авангард». Видео размещено в официальном «твиттере» клуба из Ханты-Мансийска.

Лемтюгов получил разрыв селезёнки в ходе матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (3:4), после чего был прооперирован. Есть вероятность, что он ещё сыграет в нынешнем сезоне.

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Также видео доступно в официальном «твиттере» команды из Ханты-Мансийска.