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Горский: Панин ищет Прохоркина, находит и достаёт. Решение судьи правильное

11 октября 2017, среда. 18:55 Хоккей

Руководитель департамента судейства Алексей Горский прокомментировал спорные моменты двух матчей регулярного чемпионата КХЛ.

Матч. «Салават Юлаев» (Уфа) – СКА (Санкт-Петербург)

На 11-й минуте второго периода нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк ведёт борьбу перед воротами СКА с Яковом Рыловым, задевает голкипера СКА Игоря Шестёркина. После этого Умарк с неудобной руки забрасывает шайбу в сетку.

«Если тщательно посмотреть повтор, видно: Умарк клюшкой явно воздействует на Шестёркина, а именно – сдвигает его щиток, то есть мешает реагировать на игровую ситуацию. Шестёркин сел после столкновения и не смог среагировать на бросок, который привёл в итоге к голу. Считаю, что судья разобрался в эпизоде правильно. Лишний раз убеждаешься в правильности внедрения процедуры запроса тренера – повтор и хорошая аппаратура помогают судьям принимать правильные решения, ведь всё на льду происходит за доли секунды», — отметил Горский.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

На 15-й минуте третьего периода при входе в зону «Салавата Юлаева» сталкиваются защитник хозяев Григорий Панин и нападающий СКА Николай Прохоркин. Судьи выписывают Панину большой и дисциплинарный штраф до конца игры, позднее СДК дисквалифицирует его на четыре матча.

«Очень часто подобные эпизоды происходят, когда нападающий идёт на высокой скорости, защитник встречает его на противоходе. Обманное движение нападающего – и вместо силового приёма удар коленом. После столкновения падают оба. Но посмотрите видео ещё раз, лучше с остановкой по кадрам, и увидите, что Панин явно выставлял колено, принимал, скажем так, боевую позицию для атаки. Даже конёк его немного оторвался ото льда. А вот нога Прохоркина в момент удара изогнулась, колено просто отлетает от удара, что тоже видно на повторе. Нападающий СКА хочет уйти от столкновения, Панин ищет его, находит и достаёт. Это может привести к такой серьёзной травме, что можно закончить карьеру. Поэтому решение судей считаю абсолютно правильным», — сказал Горский.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

Матч. ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва)

На 17-й минуте второго периода во вратарской площади ЦСКА оказывается нападающий «Спартака» Лукаш Радил. Он сталкивается с голкипером «армейцев» Ларсом Юханссоном, пытается покинуть вратарскую, после того как это произошло, цели достигает дальний бросок Вилле Лаюнена.

«Радил буквально уселся на Юханссона и безусловно помешал «армейскому» голкиперу вовремя переместиться в другой угол и среагировать на бросок Лаюнена. Думаю, что судьям следовало сразу остановить игру и вынести вбрасывание в среднюю зону. А блокировка здесь налицо. Гол был не засчитан в соответствии с правилами», — отметил Горский.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК Салават Юлаев ХК СКА ХК Спартак ХК ЦСКА Григорий Панин Линус Умарк Николай Прохоркин Хоккейное судейство
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11 октября 2017, среда
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