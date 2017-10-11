Горский: Лемтюгов сам шёл в атаку на Липина и ткнулся в него. Несчастный случай

Руководитель департамента судейства Алексей Горский поделился мнением об эпизодах двух матчей регулярного чемпионата КХЛ.

Матч. «Торпедо» (Нижегородская область) – «Ак Барс» (Казань)

На второй минуте второго периода атака «Ак Барса» заканчивается результативным ударом в исполнении нападающего казанцев Иржи Секача. После просмотра момента судьи отменяют гол, фиксируя удар по шайбе ногой.

«Динамичный момент, поэтому в очередной раз можно сказать о пользе видеопросмотров. С определённого ракурса видно, что Секач в тот момент, когда к нему приходит шайба, разворачивает конёк для того, чтобы было удобно бить. В итоге она оказывается в воротах и судьи, разобравшись в эпизоде, гол отменяют», — цитирует Горского официальный сайт КХЛ.

Матч. «Авангард» (Омская область) – «Барыс» (Астана)

В середине второго периода за воротами «Барыса» нападающий омичей Николай Лемтюгов сталкивается с защитником гостей Александром Липиным.

«Я был инспектором этого матча, поэтому видел эпизод своими глазами. Конечно, ни о каком нарушении, тем более преднамеренном, со стороны Липина речи не идёт. Более того, Лемтюгов сам шёл в атаку на соперника и ткнулся в него. К сожалению, приходится констатировать, что такое в хоккее бывает: игрок получает серьёзнейшую травму на ровном месте. Трудно сказать, почему так получилось. Как только стало известно о травме, мы тут же стали искать видео этого эпизода, чтобы еще раз всё проанализировать. Что говорить… Несчастный случай. Весь судейский корпус желает Лемтюгову скорейшего выздоровления», — отметил Горский.

Также видео доступно на официальном канале «Авангарда» в YouTube.