Хёрнквист: мы отлично знаем «Вашингтон», будет битва

Капитан действующего обладателя кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о возможном участии форварда Патрика Хёрнквиста в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз». Хёрнквист пропускал матчи своей команды из-за восстановления от травмы, полученной в ходе плей-офф прошлого сезона. Сообщается, что решение об участии хоккеиста будет принято непосредственно перед матчем. Матч пройдёт 12 октября, начало — в 02:30 мск.

«Хёрнквист приносит много энергии и эмоций. Это тип игры, который он любит», — цитирует Кросби официальный «твиттер» клуба.

«Это большая битва. Мы знаем столичную команду очень хорошо. Если я буду играть, то должен быть уверен, что готов на сто процентов», — отметил Хёрнквист.