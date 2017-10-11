Юньков забил за «Салават Юлаев» в первом же матче

Новичок «Салавата Юлаева» нападающий Михаил Юньков отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо». Форвард отличился в своём первом же матче за уфимскую команду.

Форвард в нынешнем чемпионате сыграл два матча за ХК «Сочи», в котором находился на просмотровом контракте. В прошлом регулярном чемпионате Юньков принял участие в 50 играх за «Авангард», отметившись 7 (3+4) очками при показателе полезности «+4». Всего в КХЛ он провёл 469 матчей и набрал 129 (47+82) очков, из них в розыгрышах Кубка Гагарина 68 игр и 22 (8+14) очка. Юньков является двукратным обладателем кубка Гагарина — в составе «Ак Барса» (2009) и магнитогорского «Металлурга» (2014).

В настоящее время в матче в Минске идёт первый период, уфимская команда ведёт со счётом 2:0.

Юньков: думал, останусь в «Сочи», но давно мечтал поиграть в «Салавате»

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.