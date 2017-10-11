«Локомотив» одолел «Нефтехимик» и выиграл второй матч при Квартальнове

«Нефтехимик» на своём льду потерпел поражение во встрече с «Локомотивом». Это второе поражение подряд и пятое — в последних шести матчах. В 19 матчах сезона команда одержала 10 побед. «Локомотив» выиграл второй матч из трёх при Квартальнове. В 20 матчах сезона на счету ярославцев 10 побед.

На 9-й минуте матча Рушан Рафиков вывел ярославцев вперёд. Во второй трети матча команды обменялись голами — за ярославцев забил Петри Контиола, за нижнекамцев — Дэн Секстон. В заключительной трети матча «Локомотиву» удалось не только удержать преимущество, но и упрочить лидерство благодаря голу Даниила Апалькова. Итог — победа ярославской команды со счётом 3:1.

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