«Динамо» одолело «Ак Барс», прервав серию поражений, у Варнакова дубль и буллит

Московское «Динамо» на своём льду переиграло «Ак Барс» и прервало четырёхматчевую серию поражений. В 21 матче сезона на счету московской команды 12 побед. «Ак Барс» прервал свою четырёхматчевую серию побед. В 18 матчах сезона на счету казанцев 13 побед.

Основное время матча принесло четыре гола и победителя не выявило — 2:2. За москвичей дубль оформил Михаил варнаков, за казанцев забили Василий Токранов и Андрей Марков. Овертайм голов не принёс, а в серии буллитов казанцы вырвали победу.

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

