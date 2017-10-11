Калинин: ничего страшного, что СКА проиграл, подстроились под игру «Сочи»

Нападающий СКА Сергей Калинин прокомментировал поражение от «Сочи» со счётом 2:3 ОТ в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Подстроились немного под их манеру игры, а надо было свой хоккей показывать. С нашей стороны было много брака и проигранных единоборств. Эти компоненты делают игру. Пропустили два рабочих гола. Смогли немного добавить, но проиграли. Ничего страшного.

Вратарь «Сочи» — не главный герой этой встречи? Если бы мы играли в свою игру, никто бы нас не обыграл. Можем винить только себя. И начинать новую серию.

Надо разобрать ошибки игры с «Сочи» и готовится дальше. Я уже говорил, что совершенно неважно, когда победная серия закончится, нужно будет заново начинать побеждать», — передаёт слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.