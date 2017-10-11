Знарок: рад, что проиграли Серёге Зубову, а не кому-то другому

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» со счётом 2:3 ОТ.

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«Провальный второй период получился. Раньше эти игровые отрезки были неплохие. Неплохо играл вратарь соперника. Готовимся к следующей игре.

У нас не самая большая лавка. При этом мы ещё другим командам своих игроков отдаём. Сложно держать ритм, настраивать. Вообще сложно, когда все ждут: когда же это случится, когда мы проиграем. Сейчас, когда это случилось, могу только выдохнуть. Рад, что проиграл сегодня Серёге, а не кому-то другому.

На сколько лет мы установили новую победную серию? В таро не играем, не знаю», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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