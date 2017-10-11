Варнаков: игра с «Ак Барсом» — обычный матч, с Билялетдиновым пообщаюсь

Нападающий московского «Динамо» Михаил Варнаков, оформивший дубль и забивший буллит, подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (3:2 Б).

«Игра с «Ак Барсом» для меня точно такая же, как и с любым другим клубом. Старался работать и в прошлых встречах, и в этой. Бывает, получается, бывает – нет, такова наша хоккейная жизнь. Казань – это раздражитель? А как я должен был себя вести? Очередная игра в чемпионате. Был бы не против забросить пару шайб в прошлых встречах, где-то не получалось на стадии завершения, а сегодня получилось.

Думаю, теперь мне станет легче, в матчах голы будут приходить. После травмы была одна игра сложная, потом легче. Были моменты, движение другое, но не хватало в концовке. Наконец-то получилось. После удаления Казань недосмотрела, Яша Рылов пас хороший отдал, у меня было много времени, потому что никто не догонял. Тренер по вратарям подсказал, что Эмиль Гарипов стоит в воротах, не выкатывается и нужно бросить. В итоге я попытался исполнить. Знаете, нам надо готовиться к каждому матчу. Повторюсь, для меня игра с «Ак Барсом» — обычный матч в чемпионате. Если встречусь с Билялетдиновым, то пообщаюсь с ним», — передаёт слова Варнакова корреспондент «Чемпионата» Ярослав Дехтярёв.