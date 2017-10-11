Скудра: «Торпедо» бросило 42 раза по воротам «Динамо», это огромный плюс

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра подвёл итоги победного матча с рижским «Динамо» (3:1).

«Матч был довольно-таки агрессивный, на хороших скоростях. Для нас было главным выйти с таким же настроем как мы, в принципе, выходили с Казанью. Просто поработать с атакой и, конечно, разобраться с меньшинством. Порадовало, что ребята также продолжили играть агрессивно. Бросили мы 42 раза по воротам. Это огромный плюс. И сегодня игра «5 на 5» была очень хорошей. Хорошо, что выиграли. Готовимся к следующему матчу.

Костицыну надо набирать форму через матчи, но он готов, восстанавливался, работал. Наверное, график не позволяет слишком много держать вне состава. Мы играем в 13 нападающих, поэтому там, где он задыхается, у нас есть возможность его подменить.

Как в состав «Торпедо» вписался Смолин? Я уже сказал сегодня, что молодые ребята молодцы. Ураков, Веряев Смолин придали нам чуть-чуть энергии, агрессии. Первый хороший гол забили они. Там Ураков два раза на пятак вылез перед тем, как Смолин забивал. Молодёжь сыграла так, как мы надеялись. У некоторых игроков основного состава появилась возможность посидеть на трибунах и посмотреть со стороны немножко. Я уже говорил, что мы не всеми довольны. Спасибо ребятам, молодёжи, всей команде за ту работу, за ту энергию, за ту агрессию, которая была сегодня. И за настрой. Мы вышли забирать эти очки и хорошо, что выиграли.

Шуленин работает. Наверное, та предсезонка, которую он прошёл в Магнитогорске, отличается от нашей, поэтому после трех-четырёх матчей его явно перестало хватать. Он должен поднабрать физику однозначно.

Надо создавать моменты. Нужно бросать. Где-то спешка, где-то не у всех присутствует абсолютная уверенность, но ребята это делают. Голы придут через работу. Нам нужно идти в этом направлении», — передаёт слова Петериса Скудры корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.