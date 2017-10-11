Анкипанс: знание внутренней кухни «Торпедо»? Секрет

Исполняющий обязанности главного тренера рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс подвёл итоги матча с «Торпедо» (1:3).

«Получили то, что ожидали. Просто переработали. Слишком много простых ошибок. Две шайбы пропустили в меньшинстве и одну закатили мы. Выиграла сильнейшая команда.

Что помешало реализовать свои моменты сегодня? Естественно, можно было забить в большинстве на одну шайбу больше. Не повезло. И плюс свой пятак проиграли, в атаке не забили.

Знание внутренней кухни «Торпедо»? Секрет. Команда как команда. Естественно, я больше знаю. Само по себе это расстановки сил не меняет. Каждая команда хочет показать свою игру, надавить на противника, но нам не удалось. Вопрос о моей приставке «и. о.» ещё встанет», — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.