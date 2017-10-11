В. Воробьёв: «Динамо» играло строго и по установке, буллиты — лотерея

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (3:2 Б).

«Всех болельщиков «Динамо» — с победой. Ждали, терпели. Сегодня у нас был шестой полевой игрок. Конечно, мы прекрасно понимали, против какой команды играем. «Ак Барс» — лидер нашего хоккея, лидер Восточной конференции, очень дисциплинированная команда. Мы перед этим матчем вздохнули, провели немного хороших тренировок. Ребята выглядели свежее. Команда играла строго, выполняла тренерские установки, терпели. Буллиты – это лотерея. Карсумсу дали отдохнуть, парень много и здорово играл», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Ярослав Дехтярёв.