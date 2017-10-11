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Билялетдинов: привет от Варнакова принимаю, Миша — хороший игрок

11 октября 2017, среда. 23:09 Хоккей

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги матча с московским «Динамо» (2:3 Б).

«Ак Барс» играл сегодня хорошо. Может, в первом периоде были моменты, которые мне не понравились, но последующие два отрезка были хорошими, создали много моментов. Привет от Варнакова принимаю. Дай бог, чтобы он продолжил забивать. Миша — хороший игрок и хороший человек, он всегда забивал.

Попова прооперировали. Сложно сказать, на сколько он выбыл точно, но могу сказать, что надолго. Когда Денис Голубев сможет играть? Мы его вызвали только вчера, ему надо немного потренироваться с командой, не могу сказать, сыграет он в выездной серии или нет. Если судья решил, что у Галиева было 5+20, значит, так и есть», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Ярослав Дехтярёв.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Динамо Москва Зинэтула Билялетдинов Михаил Варнаков-младший
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