А. Марков — об ОИ-2018: буду горд представить Россию, со Знарком не разговаривал

Защитник казанского «Ак Барса» Андрей Марков высказался о своих олимпийских перспективах.

«Если позовут в сборную России на Олимпиаду, то, конечно, горд буду представлять свою страну, как и любой спортсмен. Но пока рано об этом говорить, хороших игроков много, посмотрим. Разговора со Знарком по этому поводу после возвращения из НХЛ у меня ещё не было, ещё не разговаривали», — передаёт слова Маркова корреспондент «Чемпионата» Артемий Шевченко.

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