Ковальчук: игроки СКА сегодня старались, но, к сожалению, об******сь!

Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился эмоциями от поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» (2:3 ОТ). Действующий обладатель Кубка Гагарина прервал свою победную серию на отметке в 20 матчей — это новый рекорд КХЛ по числу побед подряд. СКА впервые в этом сезоне проиграл.

«Дорогие друзья… Сегодня старались, но, к сожалению, об******сь! Будем только сильнее!!! Всем спасибо за поддержку! Только вперёд!» — написал Ковальчук в своём «инстаграме».

Эта информация доступна также в официальном «инстаграме» Ковальчука.