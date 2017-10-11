Епанчинцев: претензий к «Спартаку» предъявить не могу — сражались, как могли

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев подвёл итоги матча с «Северсталью» (2:3 ОТ).



«Коллегу поздравляю с победой. Если честно, шестая игра — и все через день. Где-то не хватило свежести в завершении, в концовке особенно подсели. Ну и, конечно, реализация: были моменты в большинстве, не могли забить. Терпеливо сыграли. Тем не менее очко мы заработали.



Претензий к команде предъявить не могу — сражались, как могли. И хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые сегодня были и поддерживали нас, огромное им спасибо. Готовимся дальше, ещё одна игра у нас.

Выиграли второй период. В первом периоде, повторюсь, не хватило свежести. Дальше закатали, заработали ножки, побежали во втором, упростили игру, стали играть без потерь в средней зоне, и это вылилось в результат», — цитирует тренера официальный сайт череповецкой команды.