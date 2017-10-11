Результаты игрового дня в МХЛ

11 октября в регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги состоялось 11 матчей. Очередной игровой день регулярного чемпионата МХЛ принёс следующие результаты.
«Реактор» победил «Алтай» — 3:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2017, среда. 13:00 МСК
Нижнекамск
3 : 1 1:0, 1:1, 1:0
Усть-Каменогорск
1:0 – Тимиров (Пикушин) – 19:32 (5x5), 1:1 – Бекетаев (Писмаркин, Назаренко) – 28:41 (5x4), 2:1 – Семёнов (Хисамутдинов) – 29:14 (5x5), 3:1 – Чивилев – 58:11 (4x5)
Команда «СКА-Серебряные Львы» переиграла «Алмаз» — 3:0.
МХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2017, среда. 14:00 МСК
Санкт-Петербург
3 : 0 1:0, 1:0, 1:0
Череповец
1:0 – Куликов (Кривошеев) – 11:21 (5x5), 2:0 – Мишкин (Кривошеев, Тюнеев) – 39:40 (5x4), 3:0 – Тюнеев (Кривошеев, Яковлев) – 43:29 (5x5)
«Сибирские Снайперы» одолели «Тюменский Легион» — 2:0.
МХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2017, среда. 14:30 МСК
Новосибирская область
2 : 0 1:0, 0:0, 1:0
Тюмень
1:0 – Никишанин (Аксёненко, Пашковский) – 18:17 (5x5), 2:0 – Михайлов (Морозов) – 45:32 (5x4)
«Кузнецкие Медведи» уступили «Мамонтам Югры» — 3:5.
МХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2017, среда. 14:30 МСК
Новокузнецк
3 : 5 0:1, 3:1, 0:3
Ханты-Мансийск
0:1 – Беляев – 04:46 (5x5), 1:1 – Зиновьев (Шевченко) – 20:34 (5x4), 2:1 – Левашов (Олендаренко, Уткин) – 23:39 (5x5), 3:1 – Гилязеев (Зиновьев, Шевченко) – 27:16 (5x4), 3:2 – Карандеев (Беляев, Голоднюк) – 27:37 (5x4), 3:3 – Беляев (Попов, Латышевич) – 42:22 (5x5), 3:4 – Гайдеик (Еркин, Грымзин) – 49:26 (5x5), 3:5 – Башкиров – 56:22 (5x5)
МХК «Спартак» победил «Капитан» — 3:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2017, среда. 15:30 МСК
Москва
3 : 2 2:0, 0:1, 1:1
Ступино
1:0 – Талалуев (Булимов, Розанов) – 02:37 (4x5), 2:0 – Зуев (Золотов, Корчагин) – 18:36 (5x5), 2:1 – Постнов (Русаков) – 22:10 (5x5), 2:2 – Томи (Улогов, Русаков) – 44:32 (5x5), 3:2 – Леванов (Кузнецов, Талалуев) – 49:14 (5x5)
«Спутник» проиграл «Снежным Барсам» — 2:7.
МХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2017, среда. 17:00 МСК
Альметьевск
2 : 7 1:3, 1:2, 0:2
Астана
1:0 – Ульчинский (Назмутдинов) – 02:01 (5x5), 1:1 – Мельников (Гатиятов) – 04:24 (5x5), 1:2 – Мелихов (Балдин) – 05:30 (5x5), 1:3 – Мухаметов (Соколка, Данияр) – 08:15 (5x5), 1:4 – Гатиятов (Сергеев, Мельников) – 26:38 (5x5), 1:5 – Сергеев (Мусабаев) – 29:42 (5x5), 2:5 – Бархаткин (Шарипов) – 31:20 (5x5), 2:6 – Гусынин (Мусабаев, Соколка) – 42:44 (5x5), 2:7 – Мусабаев (Гатиятов, Мельников) – 56:40 (5x5)
МХК «Динамо» Спб разгромил «Амурских Тигров» — 7:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2017, среда. 18:30 МСК
Санкт-Петербург
7 : 1 2:0, 3:0, 2:1
Хабаровск
1:0 – Назаревич (Чернов, Васильев) – 00:45 (5x5), 2:0 – Жабреев (Дыняк, Михайлов) – 16:53 (5x4), 3:0 – Рогозин – 25:53 (5x5), 4:0 – Чернов (Баранов, Васильев) – 28:02 (5x4), 5:0 – Жиляков (Дыняк, Жабреев) – 37:43 (5x5), 5:1 – Шунькин (Ядрёнов, Бабушкин) – 43:56 (5x4), 6:1 – Петров – 53:44 (5x5), 7:1 – Назаревич (Чернов, Ельшанский) – 55:47 (5x4)
СКА-1946 разгромил «Тайфун» — 10:0.
МХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2017, среда. 19:00 МСК
Санкт-Петербург
10 : 0 4:0, 3:0, 3:0
Приморский край
1:0 – Николаев (Цицюра, Жигалов) – 02:42 (5x5), 2:0 – Жигалов (Петьков) – 03:42 (5x5), 3:0 – Царюк (Баринов, Сультеев) – 10:16 (5x5), 4:0 – Кукштель (Басистый) – 18:00 (5x5), 5:0 – Милёхин (Царюк) – 25:39 (5x5), 6:0 – Шабаров (Царюк, Милёхин) – 33:07 (5x4), 7:0 – Бондарук (Холоденин, Калабушкин) – 38:24 (5x5), 8:0 – Володин (Курбатов, Сультеев) – 42:42 (5x4), 9:0 – Цицюра (Николаев, Жигалов) – 50:22 (5x5), 10:0 – Царюк (Холоденин, Калабушкин) – 57:55 (5x4)
«Куньлунь Ред Стар Юниор» проиграл «Локо» — 2:7.
МХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2017, среда. 19:00 МСК
Пекин
2 : 7 1:2, 1:5, 0:0
Ярославль
0:1 – Лукичёв (Фатеев, Кудрявцев) – 01:59 (5x5), 0:2 – Гизатуллин – 10:24 (5x4), 1:2 – Крутий (Забабурин, Ахонен) – 16:42 (5x4), 1:3 – Гизатуллин (Громов) – 22:13 (5x5), 1:4 – Рыбаков – 22:36 (5x5), 1:5 – Фатеев (Денежкин, Лисин) – 23:33 (5x5), 1:6 – Жуков (Червоненко) – 28:38 (5x5), 2:6 – Хуан (Стрижов, Кокшаров) – 36:30 (5x4), 2:7 – Фатеев (Штайгер, Жуков) – 37:35 (5x5)
«Атланты» одолели ХК «Рига» — 2:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2017, среда. 19:00 МСК
Московская область
2 : 1 0:0, 1:1, 1:0
Рига
1:0 – Гракун (Захаров, Силантьев) – 26:47 (5x5), 1:1 – Калькис (Сварс, Хомяков) – 38:35 (5x5), 2:1 – Правило (Силантьев) – 57:57 (5x5)
«Крылья Советов» победили «Русских Витязей» — 4:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2017, среда. 19:30 МСК
Москва
4 : 1 1:1, 2:0, 1:0
Чехов
1:0 – Мешков (Рыженьков, Дмитричев) – 07:47 (5x5), 1:1 – Чуйков – 16:58 (5x5), 2:1 – Садретдинов (Полуэктов, Кевлин) – 26:34 (5x5), 3:1 – Белоглазов (Мешков) – 38:25 (5x3), 4:1 – Полуэктов (Кевлин) – 41:51 (5x4)