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Даугавиньш: в матче с рижским «Динамо» «Торпедо» 60 минут держало свой уровень

12 октября 2017, четверг. 00:00 Хоккей

Нападающий «Торпедо» Каспарс Даугавиньш подвёл итоги игры с рижским «Динамо» (3:1).

«Обе команды показали, на мой взгляд, неплохой хоккей. В этом матче мы все 60 минут держали свой уровень, что в последнее время нам удавалось редко. Забили вовремя и уверенно довели игру до победы. Стараешься полностью выкладываться в каждом матче. Не скажу, что этот поединок как-то сильно отличался от других. Хотя на льду провёл много времени, силы ещё остались.

Крупное поражение от «Ак Барса»? Такие матчи лучше забывать сразу. Конечно, мы посмотрели видео, чтобы поработать над ошибками. Но на следующий день все мысли были уже о поединке с рижским «Динамо».

«Спартак» — хорошая команда, и матчи с ним постоянно проходят в напряжённой борьбе. Вспомните, например, поединок Кубка губернатора. К матчу с таким соперником надо готовиться очень серьёзно», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ХК "Торпедо" (Нижний Новгород) Сообщить об ошибке
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ХК Динамо Рига ХК Торпедо Каспарс Даугавиньш
Новости. Хоккей
12 октября 2017, четверг
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