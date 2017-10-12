Ягр дебютирует в составе «Калгари» в игре с «Лос-Анджелесом»

Главный тренер «Калгари Флэймз» Глен Галуцен сообщил, что 45-летний новичок Яромир Ягр дебютирует в составе своей новой команды в матче с «Лос-Анджелес Кингз» в Калифорнии.



«Ягр сыграет сегодня и составит тройку с Сэмом Беннетом и Крисом Верстигом. Он тренировался неделю, и ему не нужно больше. Ягр уже знает наши схемы, он получит нужное количество игрового времени», — цитирует специалиста клубная пресс-служба.



Ягр заключил однолетнее соглашение с командой из Калгари и заработает за сезон около $ 1 млн. Игра в Лос-Анджелесе состоится сегодня, 12 октября, и начнётся в 05:30 мск.

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