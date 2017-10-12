Фридман: либо Шипачёв сам хочет вернуться в Россию, либо это проверка слухов

Известный обозреватель канадского телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман поделился мнением о ситуации с нападающим «Вегас Голден Найтс» Вадимом Шипачёвым, который не играет ни за основную команду, ни за фарм-клуб.



«Генеральный менеджер «Вегаса» Макфи резко опроверг сообщения о том, что Вадим Шипачёв хотел вернуться в Россию, вместо того, чтобы быть в подвешенном состоянии в НХЛ. Иногда сообщения, которые приходят из КХЛ и Европы, похожи на попытку просто прояснить ситуацию. В данном случае, либо желание Шипачёва — правда, либо какой-то клуб КХЛ хочет вернуть Вадима и запускает подобную информацию. Макфи заявил, что у него нет временных рамок, чтобы принять решение по Шипачёву. Если честно, то ситуация успокоится со временем придёт в норму, но это будет настоящим тестом для игрока, проверкой на терпение», — отметил Фридман.



Напомним, что об интересе к Шипачёву со стороны команд КХЛ «Чемпионат» сообщал в рубрике «Инсайды недели».

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