Голы Овечкина, Тарасенко и Кучерова вошли в топ-10 лучших моментов недели

Национальная хоккейная лига опубликовала десятку лучших моментов по итогам первой недели регулярного чемпионата. В неё вошли заброшенные шайбы российских нападающих Владимира Тарасенко, Александра Овечкина и Никиты Кучерова.



Гол Тарасенко в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» занял десятую строчку хит-парада, шайба Овечкина в матче с «Монреаль Канадиенс» — восьмое, а гол Никиты Кучерова в игре с «Вашингтон Кэпиталз» — шестое. Первое место заокеанские обозреватели отдали сейву вратаря «Колорадо» Джонатана Бернье в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».

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