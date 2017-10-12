100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Павелец: не хотел ехать в КХЛ. Там требовали принять решение за два дня

12 октября 2017, четверг. 04:03 Хоккей

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ондржей Павелец рассказал о том, что в мае получил предложение из Континентальной хоккейной лиги, но предпочёл остаться в НХЛ.

«Я не хотел ехать в Европу. В мае я получил предложение из КХЛ, но там хотели, чтобы я принял решение за два дня. Я отказался, мне хотелось ещё попробовать свои силы в НХЛ. Телефон зазвонил 1 июля, я был удивлён, что мне набрали из «Рейнджерс». Нью-Йорк – отличное место для хоккея», — приводит слова Павелеца Sportsnet.

29-летний чех неудачно провёл предыдущий сезон за «Виннипег Джетс», часть сезона провёл в фарм-клубе, а затем был выставлен на драфт отказов. В начале июля он подписал однолетний контракт с «синерубашечниками» на $ 1,3 млн.

Лундквист: лучше бороться за кубок с «Рейнджерс» до 44 лет, чем менять клуб
Источник: sportsnet.ca Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Рейнджерс
Новости. Хоккей
12 октября 2017, четверг
04:03 Павелец: не хотел ехать в КХЛ. Там требовали принять решение за два дня
03:47 Голы Овечкина, Тарасенко и Кучерова вошли в топ-10 лучших моментов недели
03:21 Фридман: либо Шипачёв сам хочет вернуться в Россию, либо это проверка слухов
02:33 Ягр дебютирует в составе «Калгари» в игре с «Лос-Анджелесом»
00:04 «Монреаль» пытается обменять защитника Штрайта
00:00 Даугавиньш: в матче с рижским «Динамо» «Торпедо» 60 минут держало свой уровень
11 октября 2017, среда
23:50 Гулявцев: игроки «Северстали» были медленные, принимали неправильные решения
23:44 Результаты игрового дня в МХЛ
23:32 Епанчинцев: претензий к «Спартаку» предъявить не могу — сражались, как могли
23:29 Ковальчук: игроки СКА сегодня старались, но, к сожалению, об******сь!
23:20 А. Марков: со многими из тренерского штаба «Динамо» играл, ностальгии не было
23:17 Ткачёв: «Ак Барс» должен был забирать два, а то и три очка
23:15 А. Марков — об ОИ-2018: буду горд представить Россию, со Знарком не разговаривал
23:13 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
23:09 Билялетдинов: привет от Варнакова принимаю, Миша — хороший игрок
23:07 Дуайер: в КХЛ после 1-го периода проигрывать 0:3 — можно считать, поражение
23:05 Дубль Варнакова, силовой приём Терещенко — в фоторепортаже «Динамо» — «Ак Барс»
23:04 В. Воробьёв: «Динамо» играло строго и по установке, буллиты — лотерея
23:02 Анкипанс: знание внутренней кухни «Торпедо»? Секрет
23:01 Скудра: «Торпедо» бросило 42 раза по воротам «Динамо», это огромный плюс
22:58 Вестерлунд: сегодня Скривенс выиграл «Салавату» матч
22:51 Варнаков: игра с «Ак Барсом» — обычный матч, с Билялетдиновым пообщаюсь
22:49 С. Зубов: спасибо СКА за игру, игроки «Сочи» бились и заслужила два очка
22:47 Знарок: рад, что проиграли Серёге Зубову, а не кому-то другому
22:45 Квартальнов: равная была игра с «Нефтехимиком» — туда-сюда
22:41 Назаров: у «Нефтехимика» шайба в ворота не идёт
22:31 Калинин: ничего страшного, что СКА проиграл, подстроились под игру «Сочи»
22:14 «Динамо» одолело «Ак Барс», прервав серию поражений, у Варнакова дубль и буллит
22:05 СКА прервал свою 20-матчевую серию побед и впервые проиграл в сезоне — «Сочи»
22:01 «Динамо» М — «Ак Барс»: форвард казанцев Галиев удалён до конца матча
21:51 «СЮ» одолел «Динамо» Мн, Скривенсу не хватило менее 4 минут до сухого матча
21:26 «Спартак» уступил «Северстали» и потерпел четвёртое поражение подряд
21:23 «Динамо» М — «Ак Барс»: Глинкин подрался с Яковлевым
21:19 «Динамо» Р уступило «Торпедо», проиграло 15 матчей из последних 16
21:15 «Локомотив» одолел «Нефтехимик» и выиграл второй матч при Квартальнове
20:52 Защитник СКА Зубарев получил повреждение в матче с ХК «Сочи»
20:36 Результаты игрового дня в ВХЛ
20:06 «Нефтехимик» расторг контракт с форвардом Соловьёвым
19:55 Юньков забил за «Салават Юлаев» в первом же матче
19:44 КХЛ перенесла время начала матча «Спартак» — «Югра» на 13:00 мск
19:27 Хёрнквист: мы отлично знаем «Вашингтон», будет битва
19:15 Горский: Лемтюгов сам шёл в атаку на Липина и ткнулся в него. Несчастный случай
19:03 Матчи «Куньлуня» с «Адмиралом», «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» пройдут в Шанхае
18:55 Горский: Панин ищет Прохоркина, находит и достаёт. Решение судьи правильное
18:42 Капитан СКА Дацюк пропускает второй матч подряд, Херсли вернулся в состав
Все новости RSS
Партнерский контент