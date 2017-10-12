Павелец: не хотел ехать в КХЛ. Там требовали принять решение за два дня

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ондржей Павелец рассказал о том, что в мае получил предложение из Континентальной хоккейной лиги, но предпочёл остаться в НХЛ.



«Я не хотел ехать в Европу. В мае я получил предложение из КХЛ, но там хотели, чтобы я принял решение за два дня. Я отказался, мне хотелось ещё попробовать свои силы в НХЛ. Телефон зазвонил 1 июля, я был удивлён, что мне набрали из «Рейнджерс». Нью-Йорк – отличное место для хоккея», — приводит слова Павелеца Sportsnet.



29-летний чех неудачно провёл предыдущий сезон за «Виннипег Джетс», часть сезона провёл в фарм-клубе, а затем был выставлен на драфт отказов. В начале июля он подписал однолетний контракт с «синерубашечниками» на $ 1,3 млн.

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