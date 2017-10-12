«Нью-Джерси» нанёс поражение «Торонто», Вуд и Заха оформили по дублю

Хоккеисты «Нью-Джерси Дэвилз» добились победы над «Торонто Мейпл Лифс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра в Торонто завершилась со счётом 6:3.



Джеймс ван Римсдайк вывел хозяев вперёд на девятой минуте, следом нападающий «дьяволов» Майлз Вуд дважды отличился за две минуты. До перерыва Доминик Мур успел сравнять счёт, ассистентом выступил Никита Зайцев — россиянин набрал пятое очко в сезоне.



Во втором периоде по шайбе забросили Павел Заха и Брайан Гиббонс, а в третьем периоде Блейк Коулман в пятый раз поразил ворота «Торонто». На 54-й минуте Остон Мэттьюс отличился в составе канадцев, следом Заха забросил свою вторую шайбу и установил окончательный результат. Таким образом, «Торонто» потерпел первое поражение в сезоне, «Нью-Джерси» одержал третью победу.