Овечкин стал первым игроком НХЛ за 4 года, забившим 8 голов в 4 стартовых матчах

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по итогам встречи с «Питтсбург Пингвинз» (2:3) установил своё очередное личное достижение. Забросив шайбу в третьем периоде домашнего противостояния с действующими чемпионами, российский форвард стал первым игроком НХЛ за последние четыре года, отметившимся 8 голами в 4 стартовых матчах сезона.



В 2013 году такой результативностью отметился нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло.

Эпизод с восьмой заброшенной шайбой Овечкина доступен для просмотра в официальном «твиттере» НХЛ.