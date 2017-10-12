Кросби сбил с ног вратаря «Вашингтона» Холтби и избежал удаления

В матче между «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» (2:3) произошёл интересный эпизод. В начале первого периода при счёте 0:0 голкипер «столичных» Брэйден Холтби выехал за свои ворота, чтобы остановить шайбу и сделать передачу одноклубнику. В этот момент к вратарю подъехал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби и применил против Холтби силовой приём – левым плечом ударил по шлему вратаря.



Арбитры оставили этот эпизод без внимания и не стали удалять Кросби. Чуть позже голкипер «ответил» Кросби лёгким зацепом клюшкой.



Видео этого момента можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube по этой ссылке.

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