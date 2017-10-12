Шайба и передача Якупова помогли «Колорадо» справиться с «Бостоном»

Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» одержали победу над «Бостон Брюинз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счётом 6:3.



Соперники обменялись голами в первом периоде, а на старте второго российский нападающий «Колорадо» Наиль Якупов снова вывел хозяев вперёд, забросив свою третью шайбу в сезоне. Свен Андригетто развил успех «Эвеланш», а на 36-й минуте Якупов выступил ассистентом для Мэтта Дюшейна. Второй период запомнился также дракой с участием Никиты Задорова и Адама Маккуэйда.



В третьем периоде «Бостон» вернул интригу благодаря голам в исполнении Тима Шаллера и Тори Круга, однако на финише игры Андригетто оформил дубль, а через полминуты забил Тайсон Джост, сняв все вопросы о победителе.



Российский голкипер «Эвеланш» Семён Варламов провёл на льду весь матч и отразил 20 бросков из 23, Антон Худобин сменил в воротах «медведей» Туукку Раска в третьем периоде.

Эпизод со взятием ворот в исполнении Якупова можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.